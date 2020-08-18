Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı
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Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı

Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren İngiliz uyruklu bir bayan deniz ortasında seyreden tur teknesinde merdivenlerden düşünce ekipler seferber oldu.

18.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:25

Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren İngiliz uyruklu bir bayan deniz ortasında seyreden tur teknesinde merdivenlerden düşünce ekipler seferber oldu. Denizden 112 Acil servisi arayan görevlilerin çağrısı üzerine sağlık ekipleri 10 dakikada Sahil Güvenlik ekiplerinin sürat teknesi ile yaralının bulunduğu tur teknesine ulaştı. Yerli ve yabancı turistler Türkiye'nin sağlık sisteminde geldiği noktayı görünce adeta şaşkınlıklarını gizleyemeyerek görevlilere teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre; Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve ismi açıklanmayan İngiliz uyruklu bir kadın, sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte Bodrum'u hem denizden izlemek hem de birbirinden güzel koyları görebilmek için tura katıldı. Günü birlik Tur teknesi ile gezisinin devam ettiği sırada hamile olduğu belirtilen İngiliz kadın, tur teknesinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Bunun üzerine tekne kaptanı başta olmak üzere görevliler karadan ulaşımın olmadığı Bodrum Bitez Akvaryum Koyu'ndan 112 Acil Servisi arayarak yardım istediler.

112 Çağrı merkezindeki görevli ekipler bir yandan telefonla yaralı şahsa yapılması gerekenleri tarif ederken diğer yandan da ekipleri hemen bölgeye sevk etti. Sağlık görevlileri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı sürat teknesini kullanarak denizden 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde İngiliz turistin bulunduğu günü birlik tur teknesine ulaştı. Güvenli bir şekilde sürat teknesine alınan yaralı İngiliz kadın, yine sürat teknesi ile limana oradan da hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın tedavi altına alındı.

Bu arada oalyı cep telefonları ile görüntüleyen teknedeki yerli ve yabancı turistler kısa sürede denizin ortasında beliren 112 sağlık ekiplerini görünce adeta şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, çektikleri görüntülerin de sosyal medyadan "Türkiyeyi kötülemek isteyenlere karşı bunu yayalım. İşte Türkiye'nin sağlıkta geldiği nokta budur" yorumu ile yayınladılar.

Sağlık ekipleri denizde tur teknesinde düşen İngiliz turiste 10 dakikada ulaştı

Kaynak: İHA

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