Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü
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Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | 3. Sayfa

- Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü Araç yangınına sağlık ekipleri yetişti Yanmak üzere olan aracı söndürme çalışmaları kameraya yansıdı Şanlıurfa'da seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile ambulansla olay yerinden geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

- Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü

Araç yangınına sağlık ekipleri yetişti

Yanmak üzere olan aracı söndürme çalışmaları kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile ambulansla olay yerinden geçen sağlık ekipleri müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı olayda yanmak üzere olan otomobil, kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Fırat Nehri üzerinden geçen köprü yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 EF 112 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Yol kenarına park eden sürücü, yangın söndürme tüpü olmadığı için alevlere müdahale edemedi. Otomobilden yükselen dumanlar her dakika daha da arttı. Yoldan geçen bazı sürücüler, araçlarından inip alevlere müdahale etmek istedi fakat yangına müdahale edebilecekleri bir şey olmadığı için uzaktan izlemek zorunda kaldı.

Yangına ambulans yetişti

Ambulansla Şanlıurfa'ya hasta bırakıp Adıyaman'a dönerken olay yerinden geçen sağlık ekipleri yanan aracı görünce durdu. Ambulanstan yangın söndürme tüpünü alan sağlık görevlileri, vatandaşların yardımıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevredekiler, gaz ile çalıştığı öğrenilen otomobilin patlama ihtimaline karşı yangına müdahale etmeye çalışanları uyardı. Kısa süre yaşanan paniğin ardından sürücü kendi aracının ön kaputunu açmayı başardı. Neden kaynaklandığı belirlenemeyen yangın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü
Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü
Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü
Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü
Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü
Sağlık ekipleri bu defa araç yangınını söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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