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Sağlık ekibi karda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Haberler | Yerel

Sağlık ekibi karda mahsur kaldıSİNOP Sinop'un Durağan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

SİNOP (İHA) - Sağlık ekibi karda mahsur kaldı

SİNOP Sinop'un Durağan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'un Durağan ilçesi Kuzuluk Köyü'nden aldıkları hastayı Durağan Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Sağlık çalışanlarının yardım talebi üzerine Durağan Kaymakamlığı tarafından bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ambulans, zincirle iş makinesine bağlanarak bulunduğu yerden çıkaran Özel İdare çalışanları, o anları cep telefonuna kaydetti. İş makinası yardımıyla kaldığı yerden çıkarılan ambulans, hastayı Durağan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Sağlık ekibi karda mahsur kaldı

Sağlık ekibi karda mahsur kaldı

Sağlık ekibi karda mahsur kaldı

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Hisarcık, Durağan, Sinop, kar, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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