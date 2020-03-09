Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor - Haber
Zabıta, Kozan, Güncel

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor ADANA'nın Kozan ilçesinde, 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün paraşütten atlayabilmek için sağlık raporu almaya gittiğinde, sol böbreğinin doğuştan mesaneye yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı.

09.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:25
Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

 

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün paraşütten atlayabilmek için sağlık raporu almaya gittiğinde, sol böbreğinin doğuştan mesaneye yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle sözleşmesi uzatılmayan Gök (35), şimdi belediyede zabıta olmak istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 12 yıl uzman çavuş olarak görev yapan 2 çocuk babası Selman Gök, 4 yıl önce, paraşüt eğitimi için doktor raporu almaya gitti. Ancak yapılan muayene sırasında sol böbreğinin mesanesine yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sözleşmesi, 'sağlı durumu elverişli olmadığı' gerekçesiyle uzatılmadı.12 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde görev yaptığını anlatan Selman Gök, "Paraşütten atlamak için rapor almaya gittiğim sırada, böbreğin olması gereken yerde değil de başka bir yerde olduğunu öğrendik. Bu süreçten sonra sıhhi izin aldım. 13 Ocak itibarıyla da ilişiğim kesildi. Doktorların söylediğine göre, benim durumumda olan birisi askere dahi alınmıyormuş. Yani 'askerliğe elverişli değildir' raporu veriliyormuş. Ben 2005 yılında askere gittim, 15 ay askerlik yaptım ve çatışmada sağ el işaret parmağımdan yaralandım, uzuv kaybım var. Uzman çavuş oldum, sevdim, gönül verdim bu işe. Çok şükür onurla, gururla yaptığım mesleğimde yıllar içerisinde komutanlarımız tarafından verilen takdirnamelerle ödüllendirildim. 12 yıl boyunca ailemden defalarca uzakta kaldım" dedi.ZABITA OLMAK İSTİYOR

2008 yılında Güneş Harekatı Operasyonu'na katıldığını, herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Gök, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak gurur verici, onur verici. Şükürler olsun ki bunu yaşadım. Kendimle gurur duyuyorum. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. Bu süreç beni çok yıprattı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 92'inci maddesi uyarınca, biz açıktan atama ile belediyelere başvurup, normal devlet memuru, zabıta memuru ya da itfaiye eri olabiliyoruz. Bu süreçten sonra onlara başvuracağım. İnşallah buralarda kadro buluruz. Belediyelere başvurumu yaptım cevap bekliyorum. Başka çarem yok. SGK'da doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğu için malulen de emekli etmedi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Angela Merkel Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Emrah Gülben Ergen Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:55:20. #1.14#