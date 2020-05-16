"Sağlık çerçevesinde bu ligi ne yapıp, ne edip tamamlamak istiyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sağlık çerçevesinde bu ligi ne yapıp, ne edip tamamlamak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çerçevesinde liglerin ne yapıp, ne edip tamamlamak istediklerini belirterek, maçların oynanmama ihtimalini düşünmediklerini söyledi.

16.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:01

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çerçevesinde liglerin ne yapıp, ne edip tamamlamak istediklerini belirterek, maçların oynanmama ihtimalini düşünmediklerini söyledi. Özdemir, her şey iyiye gittiği takdirde maçların temmuzda seyircili de oynanabileceğini ifade etti. Başkan Özdemir ayrıca, maçlar devam ederken pozitif vakaların çıkması durumunda diğerlerine test yaparak devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Alınan kararları kendi başlarına almadıklarını söyleyen Özdemir, "Avrupa'dan kopmamız söz konusu değil. UEFA'nın üyesiyiz. UEFA ile danışarak yapıyoruz. Birçok kurulda çalışan arkadaşımız var. UEFA'nın görüşleri bizim için önemlidir. Diyorlar ki yapılabilirse temmuz sonuna kadar tamamlayın. Ağustos ayının sonunda yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Spor Bakanımız 18 kulübün başkanlarını olduğu bir toplantı yaptı. Herkesin görüşü haziran ayında başlamasından yanaydı. 7 tane üst, 3 tane de alt senaryolar var. Bir istişare ile alındı. Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Türkiye'de korona virüs nasıl gidiyor diye bakacağım. Çok şükür çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi çok iyi yapan ülke bence Türkiye. En iyi durumda olan ülkelerin başındayız. Her gün daha iyiye gidiyor. 12 Haziran'a kadar 1 ay var. Zaman yönünden sıkışıklığımız yok. Her şey iyiye giderse belki temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayabiliriz" diye konuştu.

"SAĞLIK ÇERÇEVESİNDE BU LİGİ NE YAPIP, NE EDİP TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüş ayrılıklarının olmadığını ifade eden Başkan Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaptım. Kendilerini çok takdir ediyorum. Kendisine durumu anlatım. 'Yarınki toplantıda bu kararı almak istiyoruz' dedim. 'Biz duramayız' dedim. Vefat sayısı Almanya'da 8 binken, Türkiye'de 4 bin. Almanya'da bugün Bundesliga başlıyor. Bu bizim için önemli bir rehber. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen İtalya, İspanya İngiltere gibi çok kötü ülkeler liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Bakanımız, 'Siz özerk bir federasyonsunuz' dedi. 'Hiçbir şeye karışmayız' dedi. Sağlık Kurulunun futbola dönüş protokolünü takdim ettim. Kendisi inceledi. 'Siz yolunuza devam edin başınız sıkıştığınızda bana danışabilirsiniz' dedi. Görüş ayılığı yok. Telefonla görüşüyoruz. Akıl alıyorum. Sağlık Kurulumuzun danışma kurulları var. Mete Düren var. UEFA'nın sağlık kurulu üyesi. Futbola nasıl döneceğimiz hazırladık. Almanya'dan, İspanya'dan İtalya'dan aldık. Bunlardan daha iyi protokol hazırladık. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Birincisi hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Sporumuz ligden daha önemli. Sağlık çerçevesinde bu ligi ne yapıp, ne edip tamamlamak istiyoruz. Basketbol, voleybol ve hentbol bizden farklı. Onlar salon sporları yapıyorlar. Onlarla görüştüğümüzde 2 takım hariç oynamak istememiş. Oradaki kulüpler oynamak istemiyorlar. Bizdeki kulüpler oynamak istiyor" şeklinde konuştu.

"HİÇ TAKIM KENDİLERİNE YARARLI OLABİLECEK BİR KARAR İSTEMESİN"

Kulüplere seslenen Nihat Özdemir, "Ne olursunuz şeffaf olun, açık olun, adil olun. Herkes federasyondan kendine yarayacak kararlar almasını bekliyor. Samimi, açık ve adil olsunlar. Kendilerine yarar olabilecek bir karar istemesinler. Hiçbir takım yöneticisi, teknik direktörü veya sporcusu kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Ligden düşme durumunda olan takımlar küme düşme olmasın diyorlar. Ne derlerse desinler TFF sağlığı öne tutarak bir karar alacak. Attıkları tweetlerle karardan dönmeyiz. Arkadaşımızla beraber doğru kararı veririz. Tahmin ediyorum ligde kalma durumda olan endişesi olan takımların böyle bir açıklamaları var. Ben bunlar doğru bulmuyorum. Onların bu açıklamaları bizim kararlara hiçbir etkisi olamaz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MAÇLAR NORMAL STATÜSÜNDE SEYİRCİSİZ OYNANACAK"

Maçların nerede oynayacağı ile ilgili çıkan iddialara cevap veren Özdemir, "Bizim tek planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz oynanacak. Herhangi bir senaryo konuşulmadı. Daha 1 ay var. Kesin bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim herhangi bir şekilde bugün itibariyle liglerin İstanbul'da oynaması, Antalya'da oynanması gibi programımız yok. Her gün gelişmelere bakıyoruz. UEFA'da maçların seyircisiz oynanması istiyor" dedi.

"KULÜBÜN VE FUTBOLCUNUN DURUMU İNCELENEREK KARAR VERİLECEK"

Kulüpler ile futbolculara arasında anlaşmazlıklar olduğu takdirde FIFA'nın yayınladığı gibi çalışma yaptıklarını ifade eden Nihat Özdemir, "Önemli olan futbolcu ile kulübün yaptığı anlaşma. Sözleşme anlaşmazlıkları olursa, TFF'ye müracaat olursa FIFA gibi TFF'de her kulübün dosyasına bakacak. Hukuki karar almaya çalışacağız. Esas olan futbolcu ile kulübün kendi arasındaki yapmış olduğu sözleşmelerdir. Onları da inceleyip hukuk kurullarımız karar verecek. Korona şartlarında kulüplerin durumu belli. Normal zamanda bu kararları vermek çok kolay. Bu şartlarda kulübün ve futbolcunun durumu incelenerek karar verilecek" açıklamasında bulundu.

"TEK KARARIMIZ OLABİLİR, LİGLERİN OYNAYARAK SONLANDIRMAK"

Fransa, Hollanda ve Belçika'nın liglerin tamamlamasının hatırlatılması üzerine Başkan Özdemir, "Fransa'da futbol federasyonu devam etme kararı olmasına rağmen, Fransa Başbakanı bu kararı verdi. PSG farkla öndeydi. Süper Lig'de 2 takımız aynı puanda gol farkı var. Arkasındaki az puanla 3 ve 4. sırada olan takımlar var. Bizim liglerde bu kararları vermek mümkün değil. Ligden düşmeye gelindiğinde 3 takım altta bulunuyor. Yeni Malatyaspor ile Rizespor'un puanları aynı, gol farkı var. Tek kararımız olabilir. Liglerin oynayarak sonlandırmak. Benim hakkım yendi diye büyük huzursuzluklar olur. Tek bir yolumuz var, hep beraber fedakarlık yaparak oynayarak bitirelim. Kim hak ettiyse şampiyon olsun. Normal zamanda liglerin bugünlerde bitecekti. Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bugün liglerimizin son günlerdi" diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kadın futbolunun durumuyla ilgili olarak da çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Oynatarak ligleri bitirmek istediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Diğer şeyleri düşünmedik. Onlardan uzak duruyoruz. Yönetim kurulu, Sağlık Kurulu, danışma kurulu ile nasıl tamamlanabilir diye çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"TFF'NİN ALDIĞI KARARLARA BÜTÜN KULÜPLER UYMAK ZORUNDA"

Çarşamba günü Kulüpler Birliği ve kulüpler ile toplantı yapacaklarını açıklayan Özdemir, bu toplantıları da sıkça yaparak devam etmek istediklerini iletti. Kulüpler ile devamlı görüşme halinde olduklarını vurgulayan Nihat Özdemir, "Netice olarak karar sadece özerk olan TFF ve yönetimidir. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara bütün kulüpler uymak zorunda. Uymayanlar için kararlar yönetmelikte yazmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİF ÇIKABİLİR, ONLARI AYIRACAĞIZ, DİĞERLERİYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Maçlar oynanırken, takımların sık sık test yaparak yollarına devam edeceklerini açıklayan Özdemir, "Pozitif çıkabilir. Onları ayıracağız. Diğerleriyle devam edeceğiz. Almanya, takımda 14 kişi kalsa dahi liglere devam etme kararı aldı. Ne yapıp, ne edip Bundesliga'yı bitirmek istiyorlar" dedi.

"MAÇLAR DURDUĞU İÇİN ONLAR DA ÖDENMEYİ DURDURDU"

Yayıncı kuruluşun futbolda önemli gelir ettikleri kurum olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, "Bunlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gelirlerinin yüzde 40-45. Diğer kulüplerin gelirleri ise 75-80. Yayıncı kuruluşunda görüşlerini almak zorundayız. Türk futbolunun önemli bir gelir kaynağı. Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık sözleşmesi var. Bütün ödemeleri yaptılar. Oynanmayan 3 taksit var. Bu rakamın toplam tutarı da 588 milyon TL'dir. Maçlar durduğu için onlar da ödenmeyi durdurdu. Yayıncı kuruluş ile daha 2 yıl sözleşmemiz var. Onlarla devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Şeyma Subaşı Michael Jackson Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran Araştırma
Şu an buradasınız: "Sağlık çerçevesinde bu ligi ne yapıp, ne edip tamamlamak istiyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:46:51. #1.14#
title