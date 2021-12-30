Sağlık camiasından isimler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık camiasından isimler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen rektör ve Bilim Kurulu üyeleri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendikleri kareleri seçti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, haber kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Ceran, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı hepimizin bildiği gibi ülkemizin en güzide kurumlarından birisi. Sağlıklı habere ulaşmamızda her zaman en önde gelen kuruluş olmuştur. Fotoğrafların her birisi birbirinden çok etkileyiciydi. Seçerken gerçekten zorlandım. Bazı fotoğraf kareleriyle sayfalarca anlatamayacağınız şeyi özetleyebilirsiniz. Fotoğrafın bu anlamda önemli olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçti.

Aydın, "Bazen tehlikenin boyutunu görmek ve hissetmek için uzaktan bakmaya ihtiyaç duyarız. Bir ebru çalışması gibi görünen bu karenin Marmara denizinin müsilaj yayılmış bölümlerinden biri olduğunu anlayınca tehlikeyi ve oluşturduğu kaygıyı derinden hissediyorsunuz. Sağlığın sürdürülebilirliğinin en önemli koşullarından biri çevre temizliğidir. Bilim insanlarımızın müsilaj sorununa yönelik çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlar vermesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam kategorisinde "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafı seçen Aydın, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde ön safta yer alan Cerrahpaşa hekimleri ve sağlık çalışanlarının bu süreçte yüzünü en çok yeni doğumlar güldürdü. Her doğum hayat için bir umuttur. ve bu fotoğraf umudu fazlasıyla hissettiriyor." dedi.

Aydın, sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" adlı karesini oyladığını belirterek, "Savaşın yıkıcılığına rağmen azmi ve kararlılığı tek karede hissettiren bu fotoğrafı hayallerin önünde hiçbir zaman durulamayacağının en güzel kanıtı olarak görüyorum." diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinin oyu "Ciğerlerimiz yandı" karesine

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk de haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Tercih yaparken zorlandığını aktaran Öztürk, "Her kategorideki fotoğraflar ilgi çekiciydi. Aralarında ayrım yapmak gerçekten kolay olmadı. Fotoğrafçı arkadaşların emeği, dikkati ve tecrübesini açığa çıkaran fotoğrafları oyladım. Elimden geldiğince buna dikkat etmeye çalıştım. Hayırlı olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı karesini seçti.

Prof. Dr. Yiyit, "Normal şartlarda bu resmin orijinalini görseydik aslında ne kadar güzel bir görüntü var diyecektik. Burada hem gecenin karanlığını hem de yangınla kalıcı zarar gören güzelliği tezatlarıyla birlikte aynı karede görüyoruz. Belki değişimi gecenin karanlığı gizliyor ama alevlerin kırmızılığıyla gecenin karanlığı bir araya gelince ihtişamlı bir kare olmuş. Hem olayın vahameti hem de bir güzelliğin nasıl kaybolduğunu anlatması adına güzel bir kare" değerlendirmesinde bulundu.

Sporda Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" adlı karesini oylayan Yiyit, "Sporun ruhuna çok uygun bir resim. Spor aslında müsabaka sürecinde gidiş gelişlerin olduğu, hedefe yürümek anlamında çalışmanın karşılığının net görüldüğü nadir kulvarlardan biri. Umut denen şeyin imkansızlığa karşı en etkili ilaç olduğunu göstermesi adına çok güzel." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli eli" fotoğrafını oylayan Prof. Dr. Yiyit, "Bu fotoğraf, yeni doğmuş bir bebeğin Kovid-19 şartları altındaki doğumu sonrasındaki esnada yakalanmış sanırım. Sağlık çalışanlarının bu konudaki özverisi, hastalar için gösterdiği şefkati anlatmak adına güzel bir örnek. Aslında Kovid-19 süreciyle en erken tanışan bir bebeğin, sağlık çalışanının şefkatine teslim olduğu, koruyucu ekipmanlara rağmen o şefkatin de yansıtıldığı güzel bir enstantene olmuş." şeklinde konuştu.