Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
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Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı

16.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:36
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı

ZONGULDAK Alaplı Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Burcu Çoban, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin pandemi servisinde çalıştığı dönemde çektiği, sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini yansıtan fotoğraflarla hastane koridorunda sergi açtı.

ZONGULDAK Alaplı Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Burcu Çoban, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin pandemi servisinde çalıştığı dönemde çektiği, sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini yansıtan fotoğraflarla hastane koridorunda sergi açtı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapan Dr. Burcu Çoban, 1 ay önce Alaplı Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. Geçen yıl mart ayından bu yana meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelesini fotoğraflayan Dr. Çoban, bir yıl boyunca sağlık çalışanlarının tarihi mücadelesini ölümsüzleştirmek için mesai saatleri dışında hastanede kalarak deklanşöre bastı. Binlerce fotoğraf çeken Dr. Çoban, çektiği fotoğraflarla pandeminin birinci yılında Alaplı Devlet Hastanesi koridorunda sergi açtı.

'MÜCADELEYİ LARLA ANLATMAYA ÇALIŞTIM'

Salgın sürecinde çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Dr. Burcu Çoban, "O süreçte hem yoğun bakım, hem de hastanemize hızlıca hasta yatışları olmuştu. Bizim açımızdan çok yoğun bir süreçti. O döneme kadar ben yaklaşık 2 yıldır amatör fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. Pandemi süreciyle birlikte hem yasaklar, hem de süreçten dolayı dışarı çıkıp fotoğraf çekemediğim için hastanede yaşadığımız anları ölümsüzleştirmek istedim. Yoğun bakım servisi, laboratuvar ve acil servisinde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarımızı fotoğraflamaya çalıştım. O dönemde doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı süreci, sonraki zamanlara aktarmak istiyorum. Buna da Alaplı Devlet Hastanesi'nde sergi açarak başladık. Doktorların mücadelesini hastalarımıza gösteriyoruz" dedi.


Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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