Sağlık çalışanlarının zafer pozu
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Sağlık çalışanlarının zafer pozu

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Sağlık

- Sağlık çalışanlarının zafer pozu Adana'da, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Çağlar Bozkurt, pandemi doktor ve hemşireleri ile yoğun bakımda hiç hasta kalmamasını zafer pozu ile kutladı Başhekim Op. Dr.

- Sağlık çalışanlarının zafer pozu

Adana'da, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Çağlar Bozkurt, pandemi doktor ve hemşireleri ile yoğun bakımda hiç hasta kalmamasını zafer pozu ile kutladı

Başhekim Op. Dr. Bozkurt aşılama ve tedbirler ile bu başarıya ulaşıldığını söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi, korona virüs aşı ve tedbirler ile başarıya ulaştı. Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Çağlar Bozkurt, pandemi doktor ve hemşireleri ile yoğun bakımda hiç hasta kalmamasını zafer pozu ile kutladı. Dr. Bozkurt aşılama ve tedbirler ile bu başarıya ulaşıldığını söyledi.

Başhekim Op. Dr. Çağlar Bozkurt, aşılama ve vatandaş tedbirleri ve sağlık çalışanlarının başarılı mücadelesi ile 6 Haziran itibari ile Kozan Devlet Hastanesinde hiç korona hastası olmadığını belirtti. Op. Dr. Bozkurt, rehavete kapılmadan tedbirler ve aşı ile salgın bitene kadar bu başarının devam edebileceğini ifade etti. Bozkurt, "Tüm dünyada pandemi başlayalı yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız büyük emek verdi ve bunun ödülünü meyvesini yavaş yavaş aşı ile alıyoruz. Bakanlığımızın, il sağlık müdürlüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün, valiliğimizin destekleri ile pandemi ile mücadelemiz sürüyor. Şuan bulunduğumuz yer pandemi yoğun bakımımız burası 10 yataklı yoğun bakım servisi. Yeri geldi burasının yetmediği anlar onlar oldu. Şuan çok şükür hiç hastamız yok. Bize çok büyük desteği olan bakanlığımızın sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımızın özverisi ile bu başarı sağlandı. Şuan aşı çalışmaları hızla sürüyor. Hepsi bu özverinin sonucu. Özlenen tablo. İnşallah tüm dünyada pandemi biter ve asıl uğraşmamız gereken normal hastalarımız için tedavi için mücadeleye devam ederiz. Bizim kaybettiğimiz hastalarımız, sağlık çalışanlarımız oldu. Tarifi zor duygular. Tüm çalışmalarımıza değdi. Bu konuda halkımız da hassasiyette göstermeye devam etmeli. Maske mesafeye devam edilmeli. Pandemi bitmedi bu yanlış anlaşılmasın. Vatandaşımız rehavete kapılmasın. Bu belki ilk raundu biz kazandık diyelim" dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Tetik ise bir anne olarak zor günler atlattıklarını ifade ederek, "Hastalarımızın taburcu olması servislerimizin boşalması ile mutluyuz. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldular. Zor bir süreçti şuan çok mutluyuz. Bir anne olarak sağlık çalışanlarımızın eşleri vardı çocukları vardı çocuklarını sevemediler. Zor bir süreç oldu. İnşallah aşı ve tedbirler ile bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının zafer pozu
Sağlık çalışanlarının zafer pozu
Sağlık çalışanlarının zafer pozu
Sağlık çalışanlarının zafer pozu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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