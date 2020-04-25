Sağlık çalışanlarının toplu taşıma çilesi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Güncel, Haber

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma çilesi

Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları yaşadıkları ulaşım sıkıntısını anlattı.

25.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:05
Sağlık çalışanlarının toplu taşıma çilesi

Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları yaşadıkları ulaşım sıkıntısını anlattı. Laborant Aydın Erol, "Sabah iş yerine ulaşmak bir dert, bir de nöbet bittikten sonra eve ulaşmak da bir dert. Bazen yollarda 2-3 saat yürümeye kadar varıyor" diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde görülen ilk vakanın ardından tüm dünyaya yayılan Korona virüse (Covid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları en ön saflarda yer alıyor. Gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için çalışan sağlık görevlileri, korona virüsün ailelerine yayılmasını engellemek için de evlerine gitmeyip, bakanlığın belirlediği yurt ve otellerde kalıyor. Sağlık çalışanları hastane ve kaldıkları yurtlar arasında geliş ve gidişlerde toplu taşıma araçlarının seferlerinin azaltılması nedeniyle zorluk çekiyor. Sağlık personelleri Covid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yaşadıkları ulaşım sıkıntısını anlattı.

"YOLLARDA 2-3 SAAT YÜRÜMEYE KADAR VARIYOR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi servislerinin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanda işlevlerini yerine getirmediğini ifade eden Laborant Aydın Erol, "Biz daha çok toplu taşıma kullanarak buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Toplu taşıma da normal zamanların dışında yarım saat, bir saat aralıklarla çalışıyor. İstanbul'un kenar mahallelerinde bu durum daha büyük bir sorun haline geliyor. Sabah iş yerine ulaşmak bir dert, bir de nöbet bittikten sonra eve ulaşmak da bir dert. Bazen yollarda 2-3 saat yürümeye kadar varıyor. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum. Zeytinburnu'na yürüme mesafesi yaklaşık 1 saat sürüyor. Yürüyerek gidip geliyorum. Toplu taşımayı beklemekle beraber buraya ulaşmak bir buçuk saati buluyor" dedi. Toplu taşıma araçları seferlerinin sıklaştırılması için çağrı yapan Erol, "Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde otobüs seferlerinin biraz daha sıklıkla yapılması iş yerlerine ulaşımı daha da kolaylaştıracaktır. İş yerinden çıkan sağlık çalışanlarının evlerine ulaşımını daha da kolaylaştıracak diye düşünüyorum" dedi.

"İŞE GELMEKTE ZORLUK ÇEKİYORLAR"

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Feridun Senem, "Ulaşımla alakalı sıkıntımız vardır. Sabah 07.00-08.00'de iş başı yapan akşam 20.00'de çıkan arkadaşlarımız var. Evlerine çok geç saatte gidiyorlar. İşe gelmekte zorluk çekiyorlar. Saatlerce yürümek zorunda olan arkadaşlarımız vardır. Bu konuda baya sıkıntı yaşıyoruz. Geçen hafta çalışan arkadaşlarımız gece 00.00'da evlerine varmışlar" şeklinde konuştu.

"AYAKTAKİ KİŞİ SAYISI DA ÇOK FAZLA, BU DA SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL"

Toplu taşımada yaşadığını sıkıntılardan bahseden Ebe Gülça Yalçın, "Ben metrobüs kullanarak gelip gidiyorum. Özellikle hafta sonu yasaklarında dörtte klinik saatlerimiz başlıyor. Metrobüsleri de dörtte başlatıyorlar. Ben evden o saatte çıktığımda işe yetişmem mümkün değil. Metrobüsleri dörtte başlatmak yerine üçte başlatırlarsa bizim için daha iyi. Ek seferlerle ilgili çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Dörtte başladığında da on dakika arayla geliyor ama dediğim gibi klinik saatlerimiz ile çakışıyor. Bir de ek seferler iyi ama metrobüsün içerisi yine de kalabalık. Hatta bilerek binmiyorum çünkü ayaktaki kişi sayısı da çok fazla. Bazen almıyorlar ama bazen de alıyorlar. Bu da sağlıklı bir durum değil" diye konuştu.

"EK SEFERLER SABAH SAATLERİNDE ARTTIRILABİLİR"

Sokağa çakma yasağı olsa da işe gitmek zorunda olan insanların olduğunu belirten Hemşire Büşra Nur "Yeterli oluyor şu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Saatin de çıkıyorum ve tam zamanında hastanede oluyorum. İnsan sayısı ise öğlen saatlerinde normal ama sabahları yoğun oluyor. Sokağa çıkma yasağı olsa da işe gitmek zorunda olan bir sürü insan var o yüzden bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ek seferler sabah saatlerinde arttırılabilir" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez - İrem Demir - Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA

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