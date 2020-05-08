Sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi yarın TRT Belgesel'de
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Sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi yarın TRT Belgesel'de

Sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi yarın TRT Belgesel'de
08.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:24

TRT Belgesel, yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine tanıklık eden "Hastane İstanbul Korona" belgeselini izleyiciyle buluşturacak.

TRT Belgesel, yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine tanıklık eden "Hastane İstanbul Korona" belgeselini izleyiciyle buluşturacak.

Belgesel, virüsle mücadelenin en kritik noktalarından olan yoğun bakım servislerini ve nefes almakta zorluk çeken hastaların gerçek hikayelerini ekrana taşıyacak.

"Hastane İstanbul Korona", günlerdir ailelerinden uzak kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını da gözler önüne serecek.

"Hastane İstanbul Korona" ilk bölümüyle yarın 22.00'de

Tedbirlere uyma ve sosyal mesafeyi korumanın önemine vurgu yapılan belgeselin Prof. Dr. Yalım Dikmen sorumluğundaki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde çekilen ilk bölümü, yarın 22.00'de yayınlanacak.

"Küresel Tehdit: Kovid-19" ilk üç bölümüyle peş peşe ekrana geliyor

TRT Belgesel ayrıca, salgını konu edinen ve virüs hakkında bilinmeyenlere odaklanan "Küresel Tehdit: Kovid-19" belgeselinin ilk 3 bölümünü de tekrar belgesel meraklılarıyla buluşturacak.

Virüsün kıtalar arası yolculuğu, yapılan fedakarlıklar, kriz dönemindeki alınan zorlu kararlar ve hiç duyulmamış ilham kaynağı hikayelerin yer aldığı "Küresel Tehdit: Kovid-19" yarın 12.35'te ekranlara gelecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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