Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından
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Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından

21.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:55

Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından İlkadım Halk Eğitim markalaşma yolunda hızla ilerliyor Birçok alanda yapmış olduğu çalışmalarla örnek olan Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi, pandemi döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ederek sağlık ve diğer sektörlerin...

Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından

İlkadım Halk Eğitim markalaşma yolunda hızla ilerliyor

SAMSUN - Birçok alanda yapmış olduğu çalışmalarla örnek olan Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi, pandemi döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ederek sağlık ve diğer sektörlerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Moda Tasarımı alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor. 10 kişiden oluşan ekip pandemi döneminde hastanelerin ve sağlıkçıların ihtiyacını karşılıyor. Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan ekip sokağa çıkma kısıtlamalarında dahil izin alarak üretim yapıyor. Moda tasarımı alanında bulunan kursiyerler doktor ve hemşire kıyafetlerini dikiyor. Ayrıca hastanelerin ihtiyacı olan yatak örtüsüne dikimini de yapan kadınlar örnek oluyor. İlkadım Halk Eğitim Merkezi birçok alanda markalaşma yolunda çalışmalar yapıyor. Moda Tasarımı alanı da markalaşma yoluna giderek üretimi arttırmayı hedefliyor.

6"Pandemi döneminde de çalışıyoruz, durmuyoruz"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren moda tasarımı alanı öğretmeni Serap Acan, "Sınıfımızda moda tasarımı eğitimi alan öğrencilerimle bu pandemi döneminde de çalışıyoruz, durmuyoruz. Pandemi de sağlık sektörüne gerekse de başka alanlara da da çalışmalar yaparak hem öğrencilerimin ekonomilerine katkıda bulunuyoruz. Doktor ve hemşire giysileri, hastane yatak örtüleri gibi şeyler üretiyoruz. Sektörün moda tasarımı alanında ihtiyacı olan, sipariş aldığımız başka şeyleri de dikiyoruz. İlkadım Halk Eğitim Merkezi olarak diğer alanlarda markalaşma yoluna gittiğimize gibi moda tasarım alanında da markalaşmaya gidiyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Bundan sonra marka olarak kendi adımızı duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri ev hanımlarından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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