Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı

SAĞLIK Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede, sağlık çalışanlarının kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin kullanabileceği belirtilerek, emeklilik talebinde bulunan personelin de emeklilik işlemlerinin yerine getirilebileceği ifade edildi.

SAĞLIK Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede, sağlık çalışanlarının kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin kullanabileceği belirtilerek, emeklilik talebinde bulunan personelin de emeklilik işlemlerinin yerine getirilebileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderdiği genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

YILLIK İZİN, ÜCRETSİZ İZİN VERİLECEKBu kapsamda, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik olarak yıllık izin, istifa, emeklilik, muvafakat gibi alanlarda bazı düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Gelinen süreçte; sahada büyük bir özveri ile görev yapmakta olan personelimizin talepleri de göz önüne alınarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde; bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilmesi cihetine gidilecektir. Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talepleri halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacaktır. 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesi kapsamında radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni kullandırılacaktır."EMEKLİLİK İŞLEMLERİ YERİNE GETİRİLECEK

Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam edileceği; ancak, özel/vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilmesi cihetine gidileceği, emeklilik talebinde bulunan personelin taleplerinin karşılanacağı ve emeklilik işlemlerinin yerine getirileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı