SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSPARK'I ÜCRETSİZ KULLANMA SÜRESİ UZATILDI

SAĞLIK çalışanlarının İSPARK A.Ş.' ye ait olan otoparklardan ücretsiz yararlanması için hazırlanan teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3'üncü toplantısında onaylandı.

İBB Meclisi'nde alınan kararla, sağlık çalışanları İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar kullanabilecek. Karardan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı