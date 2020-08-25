Sağlık çalışanlarının gelinlikleri Pınar Bent'ten "Sağlık çalışanları için el ele" etkinliğinde kura ile çekilen 10 sağlık çalışanının gelinliğin ünlü modacı Pınar Bent hediye etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sürecinde seferber olan tüm sağlık çalışanlarına minnet gösterebilmek adına düzenlenen "Sağlık Çalışanları için El Ele" etkinliği Kuleli Yakomoz Restaurant'ta gerçekleştirildi.

Etkinlikte kura ile seçilen 10 sağlık sektörü çalışanı çift için nikah, kokteyl, gelinlik, damatlık sektöründe önde gelen firmalar sponsor oldu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN NE YAPSAK AZ'

Ünlü modacı Pınar Bent de özel dikilen 10 gelinliği sağlık çalışanlarına hediye etti. Pınar Bent, "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Gelinlikleri hazırlarken çok mutlu olduk. Sağlık Bakanlığı da bize destek oldu. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin