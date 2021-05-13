Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı
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Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Sağlık

- Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı Aşılama programında yeni kademeye geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

- Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

KIRKLARELİ - Aşılama programında yeni kademeye geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programında yeni kademeye geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarının eşlerinin bu gün itibariyle aşılanmasına geçileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından randevularını alan sağlık çalışanlarının eşleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek aşılarını yaptırmaya başladı.

Aşılamada yeni kademeye geçildiğini duyarak zaman kaybetmeden aşı randevusunu alan Nebahat Coşkun "Sağlık Bakanın açıklamasını akşam öğrendim. Eşim sağlık çalışanı, duyduğum gibi randevumu aldım ve gelip aşımı oldum. Herkes sırası geldiğinde randevusunu alıp aşısını olsun" dedi.

Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı
Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı
Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı
Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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