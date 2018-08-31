Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye İtirazı

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, hekim dışı sağlık personeline döner sermaye ödemelerinin 1 liraya kadar düştüğünü bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda hekim dışı sağlık personellerine ödenen döner sermaye rakamlarının 1 liraya kadar düşmesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının çalışma heveslerinin zedelendiğini, görev yapan çalışanlara haksızlık yapıldığını belirtti.

Kırşehir'de sağlık alanında her geçen gün yapılan müdahale sayısının ve iş yükünün artması ile performansa bağlı ödenen döner sermaye ücretlerinin pozitif bir eğilim göstererek artması gerektiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Hekim dışı sağlık personellerine ödenen döner sermaye rakamları 1 liraya kadar düştü. İş yükü ile performans ödemelerinin aynı şekilde artması gerekirken, şuan da tam tersi 1 lira gibi komik rakamlar ödenmektedir.

Poliklinik hizmetleri, yatak sayısı bakımından aynı ölçekli hastanelere göre hasta müracaatı ve müdahale ortalaması çok yüksek olmasından dolayı belirlenen personel standardı yetersiz kalmaktadır. Bu kadar yoğun ve yorucu bir iş ortamında özveri ile görev yapan sağlık çalışanları ödüllendirileceği yerde alın teri olan ve daha önceki yıllarda gerektiği ölçüde aldıkları döner sermayeden son yıllarda mahrum bırakılmaktadırlar.

Çevre illerin hastanelerinde görev yapan çalışanlar en az 400 ile 600 lira döner sermaye aldıkları bir durumda, çalışanların alın terinin Ahi Evran Üniversitesi ile yapılan 'afiliasyon anlaşması' sebep gösterilerek kesintiye uğratılması ve 1 lira gibi komik bir rakamın bizlere reva görülmesi kabul edilemez."

Yavuz, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği olarak, bu mağduriyetlerinin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirterek, "Döner sermayelerini ilgilendiren maddelerin asıl işi yapan sağlık çalışanlarının hakkı gözetilerek düzenlenmesini ve haksızlığın giderilmesini önemle talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.