Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu
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Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu

Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu Karabük'te sağlık çalışanlarının, şarkıcı Reynmen'in 'Radyoda Neşet' parçasının sözlerini değiştirerek yaptıkları Covid-19 bestesi için çektikleri video beğeni yağmuruna tutuldu.

Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu
12.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:43

Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu

KARABÜK - Karabük'te sağlık çalışanlarının, şarkıcı Reynmen'in 'Radyoda Neşet' parçasının sözlerini değiştirerek yaptıkları Covid-19 bestesi için çektikleri video beğeni yağmuruna tutuldu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle gece gündüz fedakarca ve özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlarına ve meslektaşlarına moral vermek amacıyla besteledikleri şarkı için video çekti. Yaren Esendemir'in ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş'ın (Reynmen) 'Radyoda Neşet' şarkısının sözlerini değiştirerek yazdığı Covid-19 bestesini, Gitarist Hasan Tunç ve Bağlamacı Fevzi Yıldırım'ın desteği ile Hidayet Güler ve Semih Cırık seslendirdi.

Salgına karşı sağlık çalışanlarının vatandaşlar için yoğun mücadele ettiklerinin anlatıldığı ve 'Evde Kal' çağrısının yapıldığı video, sosyal medyada vatandaşlardan tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu

Kaynak: İHA

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