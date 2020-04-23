SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINDAN 23 NİSAN ŞARKISI TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Türk Tabipler Birliği(TTB) sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Türk Tabipler Birliği(TTB) sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Koronavirüs salgını dolayısıyla ailelerini daha az gören ve bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, Bulutsuzluk Özlemi adlı müzik grubuna ait "Sözlerimi geri alamam" şarkısını seslendiriyor. Şarkı kısa sürede büyük ilgi görüntü

Kaynak: DHA