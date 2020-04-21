Sağlık çalışanlarının çocukları, 23 Nisan'ı ailelerine armağan etti İzmir'de sağlık çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırladıkları slayt gösterisiyle ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özveriyle çalışan ailelerine hediye etti.

İzmir'de sağlık çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırladıkları slayt gösterisiyle ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özveriyle çalışan ailelerine hediye etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda hastanelerde çeşitli bölümlerde çalışan sağlık çalışanların isimleri ve çocuklarının fotoğrafları yer aldı.

"Bir başkadır beni memleketim" şarkısının müziği eşliğinde dönen slaytın son bölümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafıyla birlikte alkış sesleri yükseldi.

Bornova Batı Anadolu Çimento İlkokulu 4-D Sınıfı öğrencisi Melis Örnek, annesinin de bir sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "Çin'de başlayıp ülkemiz dahil tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını virüsün daha çok insana bulaşmasını engellemek için evlerimizde kutlamak zorunda kaldık. Benim olan bu bayramı virüsle en ön cephede savaşan kahraman anneme ve tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan slayt gösterisinde fotoğrafı bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Biz sizlere emanetiz, evlatlarınız da bize emanet, tüm sağlık çalışanlarımıza şükran ve minnetle" notunu paylaştı.

Kaynak: AA