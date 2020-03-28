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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Hükümet, Güncel

Sağlık çalışanlarının cesur sesi...

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, gereksiz ve mücbir durum olmadıkça sokağa çıkarak halk sağlığını tehdit edenlere çağrı da bulunarak sokağa çıkmamalarını istedi.

28.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:46
Sağlık çalışanlarının cesur sesi...

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Hükümetin sokağa çıkmayın çağrısına rağmen insanların hâlâ sokağa çıkmaya devam ettiklerine dikkat çeken Taşkın, çabuk bulaşan ve hızla yayılan bir salgın olması nedeniyle halkımızın dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Coronavirüs (covid-19) salgını ülkemizde de yayılmış ve etkisini göstermiş durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi yani küresel salgın olarak ilan edilen coronavirüs insandan insana kolay bulaşabilen bir hastalıktır. Bu nedenle Hükümet tarafından açıklanan coronavirüs tedbirlerine lütfen uyunuz. Tüm vatandaşlarımızın korunması ve salgının yayılmasını engellemenin tek çaresi evde kalmak ve gerek bedensel, gerek ev temizliği ve hijyene dikkat etmektir. Yetkili kurumlarca açıklanan tedbirlere rağmen vatandaşlarımızın gereksiz ve zorunlu ihtiyaç olmadığı halde canım sıkıldı diyerek evden çıkmaları sadece kendilerinin ve ailelerinin sağlığını tehdit etmiyor, aynı zaman da diğer vatandaşlarımızın sağlığını da tehlikeye sokuyor. Bu nedenle umuma açık yerlerde bulunmamak ve evde kendinizi izole etmek doğru bir davranış olacaktır. Unutmayınız ki sizler dışarıda olduğunuz müddetçe sağlık çalışanları da büyük riske girmektedir. Çünkü hastalığın yayılmasıyla yoğun bakım üniteleri, tedavide kullanılan ilaç ve malzemeler yönünden sağlık teşkilatları sıkıntı yaşayacaklardır. Hasta sayısı ne kadar az olursa ilaç ve malzeme tedariki ve yoğun bakım ünitelerinin çalışması tedavide daha etkin rol oynayacaktır.

Sağlık çalışanları; doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyen ve teknikerleri, memur, hizmetli, şoför, güvenlik görevlisi vb. tüm çalışanlar ekip halinde yoğun emek ve zaman harcamaktadırlar. Salgını evlerine taşımamak için evlerine gidemeyen, otelde, motelde, pansiyonda, çeşitli kurum ve kuruluşların gösterdiği ikametgâhlarda yatıp kalkan sağlık çalışanlarımızı var. Kaygıyla yaşamanın ne kadar zor, ne kadar ağır psikolojik travmalara neden olabileceğini dikkatlerinize sunuyorum. Sağlık çalışanlarının evlerine gidip çocuklarına sarılamamanın ne kadar acı ve yıpratıcı bir travma olduğunu biliyor musunuz? Vatandaşlarımız evlerinde kalmayıp, açıklanan tedbirlere uymadığı müddetçe biz sağlıkçıların yaşadığı bu travmanın ne kadar devam edeceğini tahmin dahi edemiyoruz. Bu nedenle evde kalın ve sağlık çalışanlarına destek verin, yardımcı olun.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin dikkatine sunmak istediğim önemli bir hususu belirtmek istiyorum: Esnek çalışma genelgesiyle yapılan planlama olumludur, ancak saha da çalışanlar personel eksikliği nedeniyle fazla mesai yapıyor ve yoğun bir emek harcıyorlar, bu da çalışanları yıpratıyor. Sağlık çalışanları psikolojik olarak ağır çöküntü içindedirler. Bunu önlemek için Sağlık Hizmetleri kadrosunda olup masa başında çalışan ve izin verilen sağlık çalışanları sahaya alınarak acil ve yoğun bakım gibi ünitelerde çalışanlara destek vermeleri sağlanmalıdır. Önerimizi dikkate alın ve sağlık çalışanlarını bu kriz döneminde yalnız bırakmayın."

Kaynak: Bültenler

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