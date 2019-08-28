Sağlık çalışanlarını taşıyan araç alev aldı, yoldan geçen İSKİ aracı yangına müdahale etti

Sağlık çalışanlarını taşıyan araç alev aldı, yoldan geçen İSKİ aracı yangına müdahale etti

Sağlık çalışanlarını taşıyan araç alev aldı, yoldan geçen İSKİ aracı yangına müdahale etti Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - Okmeydanı Tem bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan aracın motor kısmında yangın çıktı.

28.08.2019 14:15
Sağlık çalışanlarını taşıyan araç alev aldı, yoldan geçen İSKİ aracı yangına müdahale etti

Sağlık çalışanlarını taşıyan araç alev aldı, yoldan geçen İSKİ aracı yangına müdahale etti

Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - Okmeydanı Tem bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın ön tarafı tamamen yanarken, trafik kısmen durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Okmeydanı Tem bağlantı yolunda sağlık çalışanlarını taşıyan bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Araç içerisinde 3 kişi dumanları fark ederek hemen indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafik kısmen durma noktasına gelirken, aracın ön kısmı tamamen yandı.

Sağlık çalışanlarını taşıyan araç alev aldı, yoldan geçen İSKİ aracı yangına müdahale etti
Kaynak: İHA
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