Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
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Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı

15.12.2020 02:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:19

Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı Karabük'te iş insanları tarafından alınan pizzalar korona virüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için dağıtıldı.

Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı

KARABÜK - Karabük'te iş insanları tarafından alınan pizzalar korona virüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, gece gündüz mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına moral destekleri gelmeye devam ediyor. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılara moral vermek isteyen iş insanları ücretini ödedikleri pizzaların dağıtılmasını sağladı.

Kuryeler tarafından hastaneye getirilen ve kutularında "Covid-19 pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz fedakarlık dolayısıyla siz değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" yazılı pizzalar personeller tarafından teker teker dağıtıldı.

İkram karşısında şaşıran sağlık çalışanları emeği geçen iş insanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Kuzu

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