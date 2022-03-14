Sağlık çalışanlarını makamında ağırladı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Tuğrul Zeytin, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Erhan Arıkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Bilecik Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Tuğrul Zeytin, Başhekim Uzm. Dr. Erhan Arıkan ve beraberindeki heyet 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Bilecik'te görev yapan bütün sağlık çalışanlarının temsilcileri olarak Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti. Misafirlerinin tıp bayramını kutlayan Vali Kızılkaya, tüm zorluklara rağmen sabırla çalıştıkları için kendilerini tebrik ederek tıp bayramlarını kutladı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel