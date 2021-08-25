Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
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Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı

Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşirelerin darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılan aile üyeleri, kendilerinin mağdur olduğunu savundu.

BURDUR Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşirelerin darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılan aile üyeleri, kendilerinin mağdur olduğunu savundu. 2 yaşındaki çocuğunu enjeksiyon için getirdiğini söyleyen E.Ç., "Olay, yanlış anlaşıldı. Biz mağduruz, bakkala çıkmaya korkuyoruz. Çünkü halk sosyal medyada bizi linç ediyor" dedi.

Burdur'da geçen çarşamba günü, Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis Covid-19 Polikliniği'ne müracaat ettikten sonra tedavisi tamamlanıp enjeksiyon birimine yönlendirilen çocuğun annesi E.Ç., enjeksiyonda çocuğunun canının yandığını iddia edip, hemşire B.E. ile tartıştı ve 'Nasıl iğne yapıyorsun' diyerek üzerine yürüdü. Aile üyeleriyle sağlık çalışanları arasında çıkan arbedede acil servis giriş kapısının camı kırıldı. Olayla ilgili şüpheliler G.Ç., D.Y., E.Ç. ve S.T. adliyeye sevk edildi. E.Ç.'nin dini nikahlı birlikte yaşadığı eşi S.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'İĞNELERİN BULUNDUĞU BİR KUTUYU ÜZERİME ATTI'Olayda kendilerinin mağdur olduğunu söyleyen E.Ç., Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ben çocuğumu hastaneye götürdüm. Bizim amacımız oradaki sağlık personeline saldırmak değildi. Hemşire hanım bize tepki gösterince anne içgüdüsüyle hareket ettik. Amacımız onlara saldırmak değildi, 'neden böyle yaptınız' diye sorgulamaktı. 'Polise şikayet edeceğiz' dedik. Kızıma normal iğne vuruyor gibi vurmadı. Kızıma her ay sağlık ocağında aşı vuruluyor. Kızımın ayağına sapladı iğneyi. 'Neden böyle yapıyorsun' dediğimde bana eliyle vurdu. Hakarette bulundu, sizi kim alıyor buraya' dedi. 'Sen nasıl konuşuyorsun benimle böyle' dediğimde içinde iğnelerin bulunduğu bir kutuyu benim üzerime attı. Olayları videoya çekerken telefonum elimden alındı. Olay tamamen yanlış anlaşıldı. Bizim amacımız saldırmak değildi. Biz mağduruz. Olay çok farklı şekilde sosyal medyada yayınlanıyor. Orada çekilen bir videoyla bizim onlara saldırdığımız iddia edilerek, üzerimize geliniyor. Bakkala çıkmaya korkuyoruz. Çünkü halk sosyal medyada bizi linç ediyor" diye konuştu.'KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİNİ İSTİYORUM'3 aylık bir bebeği daha olduğunu anlatan E.Ç., "Eşimi tutukladılar. Ben mağdurum. Ailemin yanındayım. Ben eşimin serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını, sesimin duyulmasını aynı zamanda hastanedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi.'BİZ KİMSEYE SALDIRMADIK'E.Ç.'nin annesi G.Ç. (36), "Torunumun ateşi 38'in üzerinde olduğu için Covid-19 polikliniğine yönlendirdiler. Hemşire hanım çocuğun ayağına iğneyi sapladı. Çocuğun sesi soluğu kesildi. Kızım da anne içgüdüsüyle 'Abla sen ne yapıyorsun, bu nasıl iğne vurmak bıçak saplar gibi' dedi. 'Senden mi öğreneceğim, bir sürü insanla uğraşıyorum akşama kadar' diye cevap verdi. Bir anda kızımın yakasına vurarak 'çık diyorum sana, seninle mi uğraşacağım' dedi. Ben de o sırada 'Polis yok mu' diye bağırarak çığlık attım. Hastane polisi ve iki güvenlik geldi. Daha sonra bütün polisler ve güvenlikler geldi ve 'çıkın dışarı' diye üzerimize yürüdüler. Korktuk. Biz kimseye saldırmadık. Kamera kayıtları incelenirse bizim bir şey yapmadığımız, sağlık çalışanlarının bize kaba davrandığı zaten ortaya çıkacak. Ben her şey ortaya çıksın istiyorum. Bu olayda bir suçumuz varsa biz cezamıza razıyız ama hiç suçumuz yok" dedi.

G.Ç.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. ise "Halk, orada fenomen olmak için bir kişinin çektiği 30 saniyelik videoyla bizi kötü tanıyor. Tamamen haklı olan taraf biziz. Hastane güvenlik kameralarının incelenmesini rica ediyoruz. Halkımız şu anda bizi linç ediyor. Sokağa ekmek almaya bile çıkamıyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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