Sağlık çalışanlarını darp edip kendisine darp raporu aldı

Ambulansın önünü keserek sağlık çalışanlarını darp eden şahıs hastaneye giderek 112 ekiplerince dayak yediğini öne sürdü

Manisa'da 13 günlük bir bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışan bir ambulansın önünü demiryolunda keserek sağlık çalışanlarını darp eden şahıs sonrasında kendisinin darp edildiğini öne sürerek rapor aldı

16 Aralık'ı 17 Aralık'a bağlayan gece 01.30-02.00 sıralarında meydana gelen olayda 2 sağlık çalışanı fiziksel, bir sağlık çalışanı da sözlü şiddete maruz kaldı



MANİSA - Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesinden aldıkları 13 günlük bebeği özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk için yola çıkan 112 ambulansının önünü demiryolunda kesen bir şahsın 2 sağlık çalışanına fiziksel birine de sözlü şiddet uyguladığı iddia edildi. F.D. isimli saldırgan daha sonra hastaneye giderek kendisinin darp edildiğini öne sürerek rapor aldı.

Manisa'da sağlık personeline yapılan şiddet bu kadarına da pes dedirtti. İddiaya göre, 16 Aralık'ı 17 Aralık'a bağlayan gece 13 günlük bir bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 ekiplerinin önünü aracıyla kesen F.D. sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra yaşanan arbedenin ardından hastaneye giderek kendisinin sağlık çalışanları tarafından darp edildiğini belirterek rapor aldı. Olayda ambulans şoförü N.A., ATT personeli H.T. darp edilirken sözlü şiddete maruz kalan ATT çalışanı S.Ç. olay sonrası darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkezefendi Devlet Hastanesinde 16 Aralık'ı 17 Aralık'a bağlayan gecede 112 çalışanlarımıza karşı bir darp teşebbüsü girişiminde bulunulmuştur. Öncelikle bu çalışan arkadaşlarımıza karşı yapılmış olan darp girişimini şiddetle kınıyoruz ve temenni ediyoruz ki sadece sağlık çalışanlarına karşı değil hiçbir devlet memuruna karşı böyle bir şiddet girişiminde bulunulmasın. Yeni yılın tüm sağlık çalışanlarına ve Manisa'ya hayırlı olmasını dilerken aynı zamanda yeni yılla birlikte tüm bu şiddet girişimi olaylarının tamamen son bulmasını bekliyoruz. Bunlara karşı caydırıcı idari tedbirlerle müdahale edilmesini ve bu şiddete son verilmesini temenni ediyoruz" dedi.



"Arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız"

Yaşanan darp olayının sendika olarak takipçisi olacaklarını kaydeden Türk Sağlık Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesi çalışanı Aydın Akagündüz ise, "Merkezefendi Devlet Hastanesinden 13 günlük bir bebeği özel 8 Eylül Hastanesine yoğun bakım gerektirdiği için sevki gerçekleştirildiği esnada 112 çalışanı arkadaşlarımıza Manisa Devlet Hastanesinin önüne yaklaştıkları esnada 35 plakalı olduğu söylenen bir araç ambulansın önüne kırarak hem ambulansın sevk ve idaresini engellemiştir hem de arkadaşlarımıza darp girişiminde bulunmuştur. Bir kişi olduğu söyleniyor. Biz olayın olduğu saatten itibaren arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Sağlıkta ve bütün kamu çalışanları içerisinde yapılan her türlü şiddete karşı olduğumuzu Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen olarak beyan ediyoruz. Bu kişi araçlı olarak ambulansın önünü keserek, ambulansın sevkini ve idaresini engelleyerek araçtan inerek önce şoför arkadaşımıza bir darp girişiminde bulunduğunu, arkadaşımıza 'sizin geçiş üstünlüğünüz mü var, neden tepe lambasını yakıp gidiyorsunuz' demesine arkadaşımız 'evet acil hastamız var, 8 Eylül Hastanesine götürmemiz gerekiyor' demesine rağmen boğazına sarılarak bir tane vurduğunu, arkadaşımız da o esnada 112 komuta merkezine ve emniyete durumu intikal ettirdiğini, o esnada şahsın ambulansın arka kapısını açarak orada görevli ATT arkadaşımızı aşağıya çekerek tekrar bir yumruk vurduğunu biliyoruz. Arkadaşımızın 'bak 13 günlük bebek var. Yoğun bakım gerekiyor, engellemeyin' demesine rağmen şahıs arkadaşlarımıza fiili ve sözlü saldırılarına devam ettiğini öğrendik. Biz arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ekip geldikten sonra arkadaşlarımız hastayı 8 Eylül Hastanesine naklini sağladıktan sonra ilgili adli mercilere, emniyete suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmuşlardır. Konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Her türlü şiddeti kınıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yarım saat gibi bir gecikme oluyor"

Olayda 3 sağlık personelinin sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını kaydeden Akagündüz, "2 arkadaşımız darba maruz kalıyor, bir arkadaşımız da o esnada komuta merkezini, emniyeti ararken sözlü şiddete maruz kalıyor. Bebeğin durumu şuanda iyi orada yarım saat gibi bir gecikme oluyor. Hastaneye sevk olana kadar bir sıkıntı olmadı, şuanda da bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Ambulans şoförü N.A., ATT personeli H.T. darp edilirken sözlü şiddete maruz kalan ATT çalışanımız da S.Ç. olay yaşanırken bir kargaşa çıkıyor. İtişme kakışma oluyor. Saldırgan daha sonra hastaneye giderek '112 personeli beni dövdü' diye darp raporu alıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. MOBESE kayıtlarında da mevcuttur. Bizim arkadaşlarımız da darp raporu alıyorlar. Gerekli şikayetlerde bulunuyorlar. Konu adliyeye intikal etmiştir biz bu konunun takipçisiyiz. Şahsın büyük ihtimalle alkollü olduğu beyan edildi. Hatta kişi hastaneye geldiğinde polis memuru arkadaşla da bir arbede yaşadığını ve alkolmetreyi üflememek için de direndiğini öğrendik. Olay gece 01.30-02.00 arasında oluyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ambulanslara karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Türk Sağlık Sen Başkanı Ali Dağlıoğlu da şunları söyledi:

"Ambulansların içinde hasta nakilleri yapılıyor. Ortada bir sağlık durumu söz konusu ve geç kalmanın çok ağır bedelleri var. Bu nedenle empati kurmalarını ve ambulansın içindeki hastanın kendi yakını, hatta kendisi bile olabileceğini düşünmelidir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz."