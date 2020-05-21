Sağlık çalışanlarını azalan vaka sayısını dans ederek kutladı Sağlık çalışanlarını azalan vaka sayısını dans ederek kutladı Azalan vaka sayısını dans ederek kutlayarak sosyal medyada paylaştılar Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan pandemi hastanesinde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı.

Sağlık çalışanlarını azalan vaka sayısını dans ederek kutladı

Azalan vaka sayısını dans ederek kutlayarak sosyal medyada paylaştılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan pandemi hastanesinde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastanedeki vaka sayısının azalmasını dans ederek kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçirmeye devam ediyor. Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık personelleri son günlerde korona virüs vaka sayılarının azalmasını dans ederek kutladı. Hastane koridorunda dans eden iki sağlık görevlisinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye, "Sayılar düşüşe geçmiş oh olsun. Hala neşemiz yerinde" şeklinde not düşüldü. Sağlık çalışanlarının dans ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İHA