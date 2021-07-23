SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YARALI KUŞA MÜDAHALE
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YARALI KUŞA MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te sağlık çalışanlarının, görev dönüşü yolda karşılaştıkları yaralı kuşu tedavi ettikleri anın görüntüsünü paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te sağlık çalışanlarının, görev dönüşü yolda karşılaştıkları yaralı kuşu tedavi ettikleri anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep İl Ambulans Başhekimliği'nde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YARALI KUŞA MÜDAHALE
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YARALI KUŞA MÜDAHALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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