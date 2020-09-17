Sağlık Çalışanlarından 'Tükeniyoruz' Eylemi
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Sağlık Çalışanlarından 'Tükeniyoruz' Eylemi

Türk Tabipleri Birliği'nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır'da da sokaktaydı.

17.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:47

Türk Tabipleri Birliği'nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır'da da sokaktaydı

Sağlık Çalışanlarından 'Tükeniyoruz' Eylemi

Kaynak: DailyMotion.com

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