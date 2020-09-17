Sağlık Çalışanlarından 'Tükeniyoruz' Eylemi Türk Tabipleri Birliği'nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır'da da sokaktaydı.

Türk Tabipleri Birliği'nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır'da da sokaktaydı Kaynak: DailyMotion.com