Sağlık Çalışanlarından 'Tükeniyoruz' Eylemi
Türk Tabipleri Birliği'nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır'da da sokaktaydı.
17.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:47
Türk Tabipleri Birliği'nin Corona virüsü salgınına dair duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılması amacıyla ilan ettiği "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanları Diyarbakır'da da sokaktaydı
Kaynak: DailyMotion.com