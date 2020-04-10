Sağlık çalışanlarından, temizlik personeline alkışlı teşekkür BURSA'da, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler, hastanede çalışan temizlik personellerini alkışlayarak, çiçek verdi.

BURSA'da, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler, hastanede çalışan temizlik personellerini alkışlayarak, çiçek verdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun mesai harcayan Orhangazi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve hemşireler, hastanenin gizli kahramanları olan temizlik personellerine sürpriz yaptı. Ellerinde çiçekler ile hastanenin yemekhanesinde bekleyen doktor ve hemşireler, yemekhaneye gelen temizlik görevlilerini alkışlayarak, çiçek verdi.Konu ile ilgili açıklama yapan Orhangazi Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Özan, "Koronavirüs salgını nedeniyle hastanede sağlık personeli ile birlikte gece gündüz çalışan ve büyük emek veren temizlik personellerimize de bu ekibin içinde görüyoruz. Siz temizlik görevlilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA