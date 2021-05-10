Sağlık çalışanlarından seyyanen zam talebi
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Sağlık çalışanlarından seyyanen zam talebi

Sağlık çalışanlarından seyyanen zam talebi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlık çalışanlarına seyyanen zam verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlık çalışanlarına seyyanen zam verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Yücesan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile canları pahasına mücadele ederek, büyük bir başarı sağladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarını "Görünmeyen kahramanlar" olarak isimlendirdiğini anımsatan Yücesan, bayram öncesi seyyanen zammın verilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Yücesan, "Sağlıkçılarımızın maaşlarına bin lira seyyanen zam istiyoruz. Sağlık-Sen her zaman devletinden yana olmuştur. Asla devletimizin karşısında olmadık. Demokrasi ve hukuk sınırları içerisinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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