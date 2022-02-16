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Sağlık çalışanlarından resim sergisi

AA, Mehmet Akif Parlak - Kültür Sanat
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Sağlık çalışanlarından resim sergisi

Gaziantep'te sağlık çalışanları tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanların ailelerine verilecek.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağlık çalışanları tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanların ailelerine verilecek.

Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları tarafından yapılan 15 resim hastanenin sergi odasında ziyarete açıldı.

Serginin açılışında konuşan Uzman Doktor Sevgül Kara, sergideki 7 resmin kendisine ait olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kara, "Bu sergide arkadaşlarımızın emeği var. Burada elde edilecek gelir Kovid-19 döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanların ailelerine verilecek. Bizde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Kültür Sanat

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ersin Aslan, Gaziantep, Kültür Sanat, Haberler

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