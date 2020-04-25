Sağlık çalışanlarından Ramazan mesajı Sağlık çalışanlarından Ramazan mesajıDÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pandemi servisinde görevli olan ve Ramazan ayını görevleri başında karşılayan sağlık çalışanları vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarından Ramazan mesajı

DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pandemi servisinde görevli olan ve Ramazan ayını görevleri başında karşılayan sağlık çalışanları vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi pandemi servisinde görevli sağlık personelleri, Ramazan ayını görevleri başında karşıladı. Sağlık çalışanları görüntülü mesajlarla tüm vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı. Sağlık memuru Serdar Menteşe, 'Ramazan ayında iş başındayız. Sizlerde evlerinizde kalarak bizlere destek olabilirsiniz' dedi. Pandemi servisi hemşirelerinden Erdem Ertürk, 'Ramazan ayında da görevimizin başındayız. Ailelerimize de sevgiler gönderiyoruz. Evimizde kalalım' diye konuştu.

Kaynak: DHA