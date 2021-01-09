Sağlık çalışanlarından ÖTV alınmaması talebi

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması talebinde bulundu.

Yücesan, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışan, insan hayatını kurtarmak için kendilerini feda eden sağlıkçılara verilen destek ve düzenlemelerin onları sevindireceğini belirtti.

Pandemi döneminde tüm ülkelerin sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini, Türkiye'de ise sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile sağlık sistemini ayakta tuttuklarını anımsatan Yücesan, sağlık çalışanlarının, yoğun iş temposu, eksik beslenme, kötü barınma koşullarıyla birlikte daha sık ve kolay hastalandıklarını kaydetti.

Kovid-19'a yakalandıklarında hastalığı ağır geçiren ya da ölümle sonuçlanan sağlıkçılara özel destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Yücesan, şunları ifade etti:

"Düşük gelirle çalışan çok sayıdaki sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme, ÖTV'nin alınmaması onların yaralarına merhem olacaktır. Sağlık Bakanlığı bütçesinden yeterli kaynak ayrılarak, çalışanlarımızın refah düzeyinin artırılması bakanlığın sorumluluğundadır. Bütün sağlık çalışanlarına yapılan her türlü iyileştirme yoluna gidilmesi, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonuna katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin bu konularda duyarlı olması, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın, hem maddi hem manevi azmini ortaya koymasına sebep olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner