Sağlık çalışanlarından Kovid-19 farkındalık sergisi
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Sağlık çalışanlarından Kovid-19 farkındalık sergisi

18.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:02
Sağlık çalışanlarından Kovid-19 farkındalık sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

Nisan 2020'den bu yana pandemi hastanesi ilan edilen Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin yatan hasta kliniği, yoğun bakım hizmetleri, Kovid acil ve Kovid numune kabul birimlerinde görev yapan sağlık çalışanları, virüse yakalanan hastaların ve onları tedavi eden mesai arkadaşlarının bu süreçteki mücadele anlarını fotoğrafladı.

Çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sağlık çalışanlarımızın omuzladığı bu onurlu görevden yansıyan kareleri çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Sergideki fotoğraflar, duygu dolu olmalarının yanında büyük bir mücadele örneğinin de göstergesidir. Hastanemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerin, bu sergiyi gezdikten sonra koronavirüs tedbirlerine daha çok uyacaklarına inanıyorum." dedi.

Sağlık çalışanları, sergiyi Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden mesai arkadaşları Veysi Göz, Özlem Şahin ve tüm sağlık çalışanlarına adadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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