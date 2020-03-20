Sağlık çalışanlarından Korona virüsüne karşı 'evde kalın' mesajı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hazırladıkları mizansenle; vatandaşlara Korona virüsü salgını tedbirleri için 'Evde kalın' mesajı verdiler.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları mesajlarında "Bizler sizin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal" ibaresine yer verdiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA