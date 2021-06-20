Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu
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Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu

Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doktorlar, çocuklarıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet sürdü.

Samsun'da Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doktorlar, çocuklarıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet sürdü. VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli yaklaşık 30'a yakın sağlık çalışanı ve çocukları, Babalar

Günü dolayısıyla "En baba bisiklet turu" adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bir araaya gelen sağlık çalışanları, hem spor yaptı hem de stres attı. Çocuklarıyla birlikte yaklaşık 15 kilometre pedal çeviren sağlık çalışanları, çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Hakan Özcan, "Zor günleri geride bırakmaya başladığımız bugünlerde biz sağlık çalışanları, babalar ve çocuklarıyla birlikte doktorlar, tüm sağlık ordusu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 15 kilometrelik doğal alanda Babalar Günü'nü kutlayalım istedik. Çocuklarımızla birlikte güzel bir eğlence oldu. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

"Hareket sağlıktır"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Ayşegül Başar ise, "Sağlıklı yaşam hepimizin çok önem verdiği bir şey. Sağlıklı yaşam için sağlıklı kaslarımızın, sağlıklı eklemlerimizin olması çok önemli. Biz VM Medical Park olarak sağlıklı yaşama öncülük etmek için Babalar Günü'nü de kutlamak vesilesiyle böyle bir organizasyon yaptık. Kuş Cenneti'nde bisiklet turu yapıyoruz. Sağlık harekettir. Hareket sağlıktır. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu
Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu
Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu
Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu
Sağlık çalışanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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