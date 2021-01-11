Sağlık çalışanlarından Kayserispor'un "Vefa Paketi" kampanyasına destek
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Sağlık çalışanlarından Kayserispor'un "Vefa Paketi" kampanyasına destek

11.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:27
Sağlık çalışanlarından Kayserispor'un

Kayseri'de sağlık çalışanları, Hes Kablo Kayserispor tarafından kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan "Vefa Paketi" kampanyasına destek verdi.

Kayseri'de sağlık çalışanları, Hes Kablo Kayserispor tarafından kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan "Vefa Paketi" kampanyasına destek verdi.

Kayseri Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, aralarında topladıkları parayla HES Kablo Kayserispor yöneticisi ve aynı zamanda Kayseri Şehir Hastanesi doktoru Mehmet Baykan'dan Vefa Paketi satın aldı.

Kayserispor Kulübü Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde halk sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarının Kayserispor'u da unutmamasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Kampanyaya her çevreden destek geldiğini aktaran Tokgöz, "Sağlık çalışanlarımızın bu davranışı, son süreçteki desteklerin en anlamlılarından biri. Bir yandan pandemi ile mücadele ediyorlar bir yandan da Kayserispor için kaygılanıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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