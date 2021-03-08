Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi
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Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi

08.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi

Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

Son bir yıldır korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesaisini sürdüren sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Devlet Hastanesi'nde görevli personeller, hazırladıkları videoda hayatta kadının önemini anlatan mesajlar verdi. Hastane personelleri, ameliyat masasında, hasta başında, laboratuvarda, yemekhanede kadınla ilgili duygularını paylaştı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ise, "Her başarının arkasındaki gizli kahramandır kadın" diyerek kadının önemini belirtti. - KAYSERİ

Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi
Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi
Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi
Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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