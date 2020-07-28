Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları "kadına yönelik şiddete hayır" dedi Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi sağlık çalışanları, kadına yönelik şiddete giydikleri tişörtle dikkat çekti.

28.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:49

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki

Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları "kadına yönelik şiddete hayır" dedi

ANKARA - Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi sağlık çalışanları, kadına yönelik şiddete giydikleri tişörtle dikkat çekti. "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı tişörtlerle hastane içinde dolaşan çalışanlar, attıkları sloganlarla da şiddete tepki gösterdi.

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi doktorları ve çalışanları artan kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı tişört giydi. Hastane içinde dolaşan çalışanlar, attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşma ile de şiddete dikkat çekti. Şiddete maruz kalarak hastaneye başvuran kişilerin yaşadıklarına şahit olan çalışanların hedefi ise şiddete karşı farkındalık oluşturmak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Özel 100.Yıl Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Gözdemir, 100. Yıl Hastanesi çalışanları olarak şiddetin her türlüsüne 'hayır' dediklerini vurguladı. Kadına şiddetin ciddi bir medeniyet suçu olduğunu vurgulayan Gözdemir, "Kadın bakıldığında toplumsal olarak her yerde. Kadın öncelikli olarak annedir, kadın abladır, kadın kardeştir, kadın eştir. Ne inandığımız değerler ne de örf adetlerimiz kadına şiddeti kabul eder. Çünkü kadın vatan savunmasında erkekle yan yana cephede savaşandır, tarlada çalışandır, fabrikada üretendir. Bu yüzden kadınlara sahip çıkma noktasında hepimizin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum ve hepimizi kadına sahip çıkma noktasında güçlü ve birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Özel 100.Yıl Hastanesinde görev yapan Genel Cerrah Doç. Dr. Nail Ersöz ise şiddetin her türlüsüne karşı olmanın, asli insani bir unsur olduğunu aktararak, "Burada kadın-erkek kavramlarının birbirinden farklılaştırarak birisinin diğerine şiddet unsuru haline getirmek tamamen acizliğin göstergesidir. Kadın bizim için bir eştir, anadır. Her şeyden önce anadır. Bir anneye nasıl saygılı olunması gerekiyorsa ki insanın her zaman en fazla seven varlıktır anne. Bizim de kadına o şekilde saygılı olmamız lazım. Şiddetin 'ş' sini bile aklımıza getirmemiz gerekir bu sadece kadın bazında da değil birbirimize karşı davranışlarımızda da böyle olmamızda fayda var" diye konuştu.

Yaptıkları etkinliğin amacına ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ersöz, "Biz hastane ortamında yaşıyoruz. Hastaneler sadece hastalıkları nedeniyle buraya gelen insanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda şiddete maruz kalıp bu şekilde gelenler de var. Bunlarında bir yönüyle gelen hastaların görmesi açısından olumlu olacağını düşünüldü. Dileriz etrafımızda güzel bir mesaj verilmiştir. Barış ve sevgi, şiddetten her zaman daha güzeldir" şeklinde konuştu.

Ersöz, şiddetin önüne ise sevgi ile geçilebileceğinin altını çizdi.

Hastalardan Şerife Ersöz de, hastane içinde gerçekleştirilen bu etkinliğin şiddete karşı farkındalık oluşturmak için faydalı olabileceğine işaret etti.

Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Güncel
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat...
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Dünya
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
'Kimsesizlerin Annesi' olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti
"Kimsesizlerin Annesi" olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Kerem Bursin Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Silah Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarından kadına şiddete tişörtlü tepki - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 19:13:50. #1.14#
title