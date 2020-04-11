Sağlık çalışanlarından İstanbul polisine 10 Nisan sürprizi
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İstanbul, Polis, Güncel

Sağlık çalışanlarından İstanbul polisine 10 Nisan sürprizi

İstanbul'da sağlık çalışanları, acil koduyla hastaneye çağırdıkları polis ekibine çiçek takdim ederek Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

11.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:40
Sağlık çalışanlarından İstanbul polisine 10 Nisan sürprizi

İstanbul'da sağlık çalışanları, acil koduyla hastaneye çağırdıkları polis ekibine çiçek takdim ederek Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, 10 Nisan'da acil koduyla hastaneye polis çağırdı.

Hızla hastaneye giden Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla karşılandı.

Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla böyle bir sürpriz planlayan Başhekim Yiğit, kendisi ve personeli adına polis ekiplerine teşekkürlerini sunarak, çiçek takdim etti.

Sağlık çalışanlarından İstanbul polisine 10 Nisan sürprizi

Kaynak: AA

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