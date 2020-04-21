Sağlık çalışanlarından işaret dilinde "evde kal" çağrısı
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Koronavirüs, Karabük, Güncel

Sağlık çalışanlarından işaret dilinde "evde kal" çağrısı

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için vatandaşlara işaret diliyle "evde kal" çağrısı yaptı.

21.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:07
Sağlık çalışanlarından işaret dilinde 'evde kal' çağrısı

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için vatandaşlara işaret diliyle "evde kal" çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı bulaş riskini azaltmak için dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkati çekmek isteyen hastanenin çalışanları, sesli olarak ve işaret diliyle vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Doktor ve hemşireden oluşan personel, Kovid-19 gerçeğini hatırlatarak tedbirler konusunda ihmalkar davranılmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca bir hastane çalışanı karantina günlerinde koronavirüs hastalarına umut olmak için dans etti.

Sağlık çalışanlarından işaret dilinde 'evde kal' çağrısı

Kaynak: AA

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