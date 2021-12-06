SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM - Haberler
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları eylem yaparak, özlük hakları ve Kovid-19 pandemi sürecinde ödenen ek ödemelere karşı iyileştirme talebinde bulundu.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları eylem yaparak, özlük hakları ve Kovid-19 pandemi sürecinde ödenen ek ödemelere karşı iyileştirme talebinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Fatih Sultanahmet'te bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Saat 13.30'da düzenlenen eyleme aralarında aile sağlığı hekimliklerinde görevli ebe ve hemşirelerinde bulunduğu sağlık çalışanları katıldı. SES üyeleri eylemde sağlık çalışanlarının özlük hakları ve Kovid-19 pandemi sürecinde ödenen ek ödemelere karşı iyileştirme talebinde bulundu. Grup adına açıklama yapan Hatice Yayla, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası emekçileri olarak sağlıkta dönüşüm adıyla ifade edilen, hak ve emekçilerin adı anılmayan uygulamalara karşı yıllardır alanlardayız. Hizmet üretenlerin ve halkın temsilcilerin içerisinde yer almadığı bir sağlık siteminin başarı şansının olmadığını ifade ettik dedi. Açıklamanın ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri olaysız şekilde dagıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

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