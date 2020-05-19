Sağlık Çalışanlarından Herkes İçin Ek Ödeme Talebi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, pandemi sürecinde sağlık sektöründeki tüm çalışanlara ek ödeme yapılmasını istedi.
19.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:48
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, pandemi sürecinde sağlık sektöründeki tüm çalışanlara ek ödeme yapılmasını istedi. SES'in basın açıklaması Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com