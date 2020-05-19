Sağlık Çalışanlarından Herkes İçin Ek Ödeme Talebi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, pandemi sürecinde sağlık sektöründeki tüm çalışanlara ek ödeme yapılmasını istedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, pandemi sürecinde sağlık sektöründeki tüm çalışanlara ek ödeme yapılmasını istedi. SES'in basın açıklaması Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yapıldı Kaynak: DailyMotion.com