Sağlık çalışanlarından fizik laboratuvarı

Zonguldak'ın Ereğli Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelinin kurduğu tiyatro kulübü, ikinci kez sahne aldığı oyunun geliri ile ilçedeki bir okula fizik laboratuvarı kazandırdı.

Aralarında doktor ve hemşirenin de olduğu çeşitli bölümlerde çalışan 18 sağlık personeli, yaklaşık 2 yıl önce kurdukları, "Ereğli Devlet Hastanesi Komedikal Tiyatro Grubu" ile sahneye çıkıyor.

Grubun kurucularından laboratuvar teknisyeni Engin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluğa gönül veren hastane personelinin gönüllü olarak kurduğu tiyatro ile hem ilçede tiyatro severleri buluşturduklarını hem de geliri ile engellilerin ve okulların eksiklerini karşıladıklarını söyledi.

Son oynadıkları gösteriden elde edilen gelirle, Ereğli Bilim Sanat Merkezi'ne fizik laboratuvarı kazandırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Hastane Başhekimimiz Vildan Türkeli, Başhekim Yardımcısı Hasan Cemil Kılıç ve tiyatrocu meslektaşlarımız ile okula gittik ve sınıfta incelemelerde bulunduk. Çok sevinçliyiz, emeği geçen katkı sağlayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Hastane Başhekimi Vildan Türkeli de tiyatro grubunda gönüllü görev alan sağlık çalışanlarını kutlayarak destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA