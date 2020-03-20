Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Haber
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ordu, Yerel

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsü ile mücadele kapsamında video oluşturarak, 'evinde kal' çağrısında bulundu.

20.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:11
Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

ORDU - Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsü ile mücadele kapsamında video oluşturarak, 'evinde kal' çağrısında bulundu.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara yaptığı 'evde kal' çağrısına hazırladıkları video ile destek çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsün (Kovid-19) diğer insanlara bulaşmaması Ordu'da çalışan sağlık çalışanları, 'evinde kal Ordu' sloganı ile insanlara uyarıda bulundu.

Videonun başlangıcında Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz'ün, "Hep beraber başaracağız. Biz sizler için görevimizin başındayız. Sen de bizim için evinde kal Ordu" sözleriyle başlayan ve doktor, hemşire, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi ve sağlık personellerinin yer aldığı video, sosyal kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda beğeni alan video, izleyenlerden tam not aldı.

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 19:56:50. #1.14#
title