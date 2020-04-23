Sağlık çalışanlarından 23 Nisan kutlamalarında 'Evde kal' mesajı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sağlık çalışanları, koranavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrı yaptı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sağlık çalışanları, koranavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrı yaptı.

Silopi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 'evde kal' çağrısı yaptı. Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, 'Çocuklar biz sizin için buradayız sizde bizim için evde kalın' yazısı ile mesaj göndererek, İstiklal Marşı'nı okudu.

- Şırnak

Kaynak: DHA