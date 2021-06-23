Sağlık çalışanlarında izin ve istifa kısıtlaması kaldırılıyor
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Sağlık çalışanlarında izin ve istifa kısıtlaması kaldırılıyor

Sağlık çalışanlarında izin ve istifa kısıtlaması kaldırılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıda, pandemi ile etkin mücadele için sağlık çalışanlarına uygulanan izin ve istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibari ile kaldırılacağı belirtildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıda, pandemi ile etkin mücadele için sağlık çalışanlarına uygulanan izin ve istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibari ile kaldırılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne 'personel işlemleri' konulu yazı gönderildi. Yazıda, Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin yürütülebilmesi, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik birtakım düzenlemeler yapıldığı ve uygulandığı hatırlatıldı.

Yazıda, "Bu süreçte, Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, verimli, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen personel iş ve işlemlerine yönelik Cumhurbaşkanlığımızca yayımlanan genelgeler dayanak alınarak Bakanlık makamının olurları ile Mart 2020 tarihinden günümüze kadar birçok genel yazı yazılarak teşkilatımıza duyurulmuş ve uygulanması sağlanmıştır" denildi.Yazının son bölümünde, "Bu sürecin son döneminde, Bakanlık makamının tensipleri ile yürürlüğe konulan 14 Nisan 2021 tarihli genel yazımız ve 29 Nisan 2021 tarihli genel yazımızın (İstifa kısıtlaması da dahil) uygulanmasına 01 Temmuz 2021 tarihine kadar devam olunacak olup, bu tarihten sonra mer'i mevzuatın öngördüğü şekilde mutad uygulamalara devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın yazısı ile salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına uygulanan izin ve istifa kısıtlamalarının kaldırılacağı, ayrıca esnek mesai uygulamasının da sona ereceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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