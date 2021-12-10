AYM'den, sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı 'Anayasa'ya aykırı değil' kararı

ANAYASA Mahkemesi (AYM) sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri nedeniyle işlenen 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarında, verilen cezanın yarı oranında artırılması ve ertelenmemesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.

AYM, sağlık çalışanlarına yönelik 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarının işlenmesi durumunda suçun nitelikli halinin meydana geldiği, buna rağmen söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği, sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği, kuralların verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellediği, bu engellemenin aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden olacağı yönündeki başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme bu nedenle itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verildiğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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