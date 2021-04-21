"Sağlık Çalışanlarına Vefa" resim yarışması sonuçları açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Sağlık Çalışanlarına Vefa" temalı resim yarışmasında 20 eser ödüle kayık görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Sağlık Çalışanlarına Vefa" temalı resim yarışması sonuçları açıklandı. Okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik yarışmada 20 öğrenciye ödül verildi.

6 BİN ESER GÖNDERİLDİ

Pandemiyle mücadelede en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmek ve bu zorlu süreçte bir nebze olsun motivasyonlarını arttıracağı düşüncesiyle "Sağlık Çalışanlarına Vefa" adlı resim yarışması düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışmasına" 6 bine yakın resim katıldı.

20 ÖĞRENCİYE ÖDÜL

Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucu Okul öncesinde 10 öğrenci ve İlkokul'da da 10 öğrenci olmak üzere toplamda 20 öğrencinin eseri ödüle layık görüldü.

Kaynak: Bültenler