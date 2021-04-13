Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine şiddet uygulama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Hastanenin acil servisinde yaşanan arbede SİVAS - Sivas'ta sağlık çalışanlarına ve hastanenin güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını gözaltına alındı.

Hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine şiddet uygulama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Hastanenin acil servisinde yaşanan arbede SİVAS - Sivas'ta sağlık çalışanlarına ve hastanenin güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını gözaltına alındı.

Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı
Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı
Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı
Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 22:40:32. #1.14#
title