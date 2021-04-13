Sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine uygulanan şiddet kameralara yansıdı
Hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine şiddet uygulama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Hastanenin acil servisinde yaşanan arbede SİVAS - Sivas'ta sağlık çalışanlarına ve hastanenin güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını gözaltına alındı.
Hasta yakınlarının, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine şiddet uygulama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
Hastanenin acil servisinde yaşanan arbede SİVAS - Sivas'ta sağlık çalışanlarına ve hastanenin güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı